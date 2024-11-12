В отношении родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело

Против родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело

В отношении родителей одной из глумившихся над терактом в «Крокусе» россиянок возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, дело завели из-за невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики.

10 ноября две уроженки Владимирской области 17 и 18 лет выложили в сеть видео, в котором в шутку припугнули повторным терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Видео было записано в формате «кружок» в качестве приветствия к подписчикам канала. «Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — съерничали блогерши, шагая по парковке концертного зала.

Вскоре делом заинтересовались российские следователи.