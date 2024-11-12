Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 12 ноября 2024Силовые структуры

В отношении родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело

Против родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В отношении родителей одной из глумившихся над терактом в «Крокусе» россиянок возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, дело завели из-за невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики.

10 ноября две уроженки Владимирской области 17 и 18 лет выложили в сеть видео, в котором в шутку припугнули повторным терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Видео было записано в формате «кружок» в качестве приветствия к подписчикам канала. «Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — съерничали блогерши, шагая по парковке концертного зала.

Вскоре делом заинтересовались российские следователи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

      МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России за вмешательство в выборы

      Володин высказался о видении мироустройства Путина

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше