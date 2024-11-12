Семья глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки начала ждать решение СК

Семья глумившейся над терактом в «Крокусе» блогерши ждет решения СК

В отношении родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело

Начало событий в новости В отношении родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело

Семья одной из блогерш, которые глумились над терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», ожидает решения следственных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать 17-летней девушки из Владимирской области — Анну Александровну.

По словам женщины, их семья сейчас ездит «по всем органам». Пока ни в полиции, ни в Следственном комитете (СК) России не прогнозируют исход событий.

Как уточнила Анна Александровна, после случившегося ее дочь читала много негативных высказываний в свой адрес на просторах сети. Сейчас у нее забрали телефон.

10 ноября две уроженки Владимирской области 17 и 18 лет выложили в сеть видео, в котором в шутку припугнули повторным терактом в «Крокусе». «Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — сообщили блогерши, шагая по парковке концертного зала.

Ранее в отношении родителей одной из девушек возбудили уголовное дело из-за невыполнения обязанностей по воспитанию.