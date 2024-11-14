Россиянка спустя девять лет потребовала отменить развод с не вернувшимся с СВО бойцом

Е1.ru: жительница Камышлова потребовала отменить развод в не вернувшимся с СВО

Жительница города Камышлов Свердловской области спустя девять лет потребовала отменить развод с не вернувшимся со специальной военной операции (СВО) бойцом. Россиянка уверяет, что не знала о разрыве все эти годы, ей сообщили об этом только тогда, когда она пришла в военкомат за документами мужчины, передает портал Е1.ru.

Похороны военнослужащего прошли 4 октября. Его бывшая жена обратилась в суд накануне прощания. Родственники военного уверены, что она решила вернуть брак ради выплат, которые положены вдове.

Они поженились в 1999 году. Через три месяца после свадьбы у них родился первый ребенок, а спустя девять лет на свет появился еще один сын. Супруги разошлись в феврале 2015-го. Причем, как вспоминают близкие военного, инициатором развода стала женщина.

В суде же она объявила, что развод был только формальностью, и они продолжали жить вместе.

«У него было три судимости, все экономические или как-то связаны с этим. Все потому, что ей всегда были нужны деньги, она даже говорила, что муж должен быть олигархом», — поделилась родственница бойца.

Мужчина пробыл в зоне боевых действий полтора месяца, его не стало 20 сентября. Это E1.ru подтвердили в местном военкомате. Согласно закону, его ближайшим родственникам положены государственные выплаты: сейчас на них претендуют родители военного и его несовершеннолетний сын.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области участника СВО избили на глазах его пятерых детей.