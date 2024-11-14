Российская школьница выпала из окна многоэтажки после телефонного разговора

В Башкирии школьница выпала из окна многоэтажки после телефонного разговора

В Башкирии школьница выпала из окна многоэтажки после телефонного разговора. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, российская восьмиклассница общалась по телефону с подругой. После этого разговора ее нашли на земле возле многоэтажного дома.

Как сообщает aif.ru, лежащую на асфальте девушку заметила прохожая — она вызвала скорую помощь. По ее словам, медики приехали быстро, но спасти россиянку уже не удалось.

Ранее в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома. Подросток в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате.