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19:56, 14 ноября 2024Экономика

Российские производители молока вернули прежние цены на фоне прокурорской проверки

Генпрокуратура РФ заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские производители молока вернули прежние цены на фоне проверки, которая проводится Генпрокуратурой РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что прежние решения были приняты «в отсутствие объективных экономических оснований», на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации.

Сама проверка ведется по поручению генпрокурора Игоря Краснова с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга России. В ее рамках с учетом особой социальной значимости молочной продукции действиям хозяйствующих субъектов обещали дать принципиальную оценку.

Ранее ситуацию с подорожанием молока и масла объяснили в отрасли ростом себестоимости производства, опережающим темпы увеличения цен их реализации.

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