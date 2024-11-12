Генпрокурор поручил проверить данные о повышении цен на молоко в России

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить данные о повышении цен на молоко

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку данных о повышении производителями цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с учетом особой социальной значимости указанной продукции действиям хозяйствующих субъектов дадут принципиальную оценку, а по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен.

«Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России», — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что цены на молоко за год выросли в России на 14 процентов, а крупнейший в стране производитель «Вимм-билль-данн» предупредил розничные сети о повышении цен с 1 ноября на 3,4 процента.

Как объяснял в связи с данными Росстата о подорожании молочной продукции гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, ситуация с ценами связана с ростом себестоимости производства, включая расходы на зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования, чья динамика превосходит увеличение цен реализации.