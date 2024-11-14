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08:00, 14 ноября 2024Россия

Российский боец рассказал о пережитом в украинском плену

RT: боец ВС РФ рассказал о пережитом в украинском плену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Боец Вооруженных сил России Василий рассказал, что пережил в украинском плену. Мужчина оказался там в сентябре 2022 года — после семи месяцев службы в зоне боевых действий, сообщает RT.

«Сразу начались избиения. Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — отметил Василий.

По его словам, первые несколько дней пленные провели в подвале. А во время допросов их вновь избивали. Василий добавил, что его лично пытались заставить перейти на сторону ВСУ. Однако мужчина отказывался, после чего украинские военные «приставляли ствол к голове, пугали, что застрелят».

Ранее заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. Российский военнослужащий также отметил, что большинство сражающихся на стороне ВСУ — наемники из других государств.

В сентябре попавший в плен боец Вооруженных сил Украины Александр Гусак признался в том, что расстрелял по приказу командиров трех пленных россиян. Он сообщил, что стрелял в военнослужащих через кусты. Инцидент произошел во время вылазки ВСУ в приграничный регион, целью которой был обстрел гражданского поезда.

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