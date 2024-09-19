Боец ВСУ признался в расстреле трех пленных россиян по приказу командира

Украинец Гусак признался в расстреле по приказу командира трех бойцов ВС РФ

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гусак признался в том, что расстрелял по приказу командиров трех пленных россиян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, в Курской области три российских солдата были взяты в плен во время боя на 363-м километре железной дороги. Командир пригрозил Гусаку расправой за отказ стрелять в пленных.

Боец сообщил, что стрелял в военнослужащих через кусты. Инцидент произошел во время вылазки ВСУ в приграничный регион, целью которой был обстрел гражданского поезда.

Ранее Гусак рассказал, что украинские военные собирались взорвать пассажирский поезд в Курской области. По его словам, это планировалось сделать при помощи оружия стран НАТО.

