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07:23, 19 сентября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ признался в расстреле трех пленных россиян по приказу командира

Украинец Гусак признался в расстреле по приказу командира трех бойцов ВС РФ

Фото: Globallookpress.com

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гусак признался в том, что расстрелял по приказу командиров трех пленных россиян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, в Курской области три российских солдата были взяты в плен во время боя на 363-м километре железной дороги. Командир пригрозил Гусаку расправой за отказ стрелять в пленных.

Боец сообщил, что стрелял в военнослужащих через кусты. Инцидент произошел во время вылазки ВСУ в приграничный регион, целью которой был обстрел гражданского поезда.

Ранее Гусак рассказал, что украинские военные собирались взорвать пассажирский поезд в Курской области. По его словам, это планировалось сделать при помощи оружия стран НАТО.

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      Марина Совина
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