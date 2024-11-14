Российский пенсионер перевел мошенникам 15 миллионов рублей

В Петербурге 87-летний пенсионер перевел мошенникам 15 млн руб.

В Санкт-Петербурге 87-летний пенсионер перевел мошенникам, представившимся сотрудниками банка, более 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Мужчина обратился в полицию днем 13 ноября. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и под видом сотрудников банка убедили снять со своих счетов деньги якобы для обеспечения их безопасности. После этого за сбережениями приезжал курьер, который должен был положить наличные на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали афериста, обманувшего военного пенсионера на 800 тысяч рублей.