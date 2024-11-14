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04:55, 14 ноября 2024Россия

Российский военный рассказал о возвращении к сослуживцам через минное поле

Рядовой Алиев рассказал, что возвращался к сослуживцам через минное поле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рядовой Вооруженных сил России Закарья Алиев рассказал, как возвращался к позициям сослуживцев через минное поле, прячась от FPV-дронов. Об этом сообщает ТАСС.

«Не смог бежать, пришлось идти пешком, сил не было. Дальше по открытке пришлось идти, чтобы до другой лесополосы дойти. Около двух километров пешком», — поделился военный.

Алиев рассказал, что в какой-то момент запнулся о проволочное заграждение и упал на танковую мину. «Рука лежит, тихонько убираю, хорошо, что не взорвалась — на воздух взлетел бы», — сказал он. По его словам, путь дальше был заминирован почти целиком.

Ранее старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов боеприпасы с газом на позиции Российской армии в Курской области.

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