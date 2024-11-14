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10:41, 14 ноября 2024Россия

Российский военный рассказал об охоте дронов ВСУ за группами эвакуации в Курской области

Боец «Ахмата»: дроны ВСУ пытаются поймать группы эвакуации в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются выследить и уничтожить российские ремонтно-эвакуационные группы. Об охоте за российской техникой рассказал боец «Ахмата» с позывным Малой.

По его словам, солдаты ВСУ сейчас пользуются плохой погодой и распутицей на дорогах, чтобы выслеживать российские группы, эвакуирующие поврежденное вооружение и технику. Атаку на них совершают при помощи FPV-дронов.

«Мы очень цель хорошая, [поэтому] эвакуировать технику нужно как можно быстрее. Следы [от техники] в такую погоду видно с "птиц" [БПЛА] достаточно хорошо. Через пять минут мы уже должны покинуть эту зону. Мы прикрываем машины, используем РЭБ [средства радиоэлектронной борьбы], главное — делать все быстро», — пояснил российский военный.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются более трех месяцев — с 6 августа. Ранее сообщалось, что в российском приграничье заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger, который стоит на вооружении у украинской армии. Факт переброски британского танка в Курскую область оценили как намерение ВСУ удерживать занятые рубежи.

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