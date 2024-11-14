Руководитель российского региона раскритиковал птичий язык чиновников

Врио главы Ростовской области Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык»

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык». Об этом сообщает Telegram-канал «КП Ростов-на-Дону. Новости региона».

Врио губернатора заявил, что ознакомился с комментариями граждан и установил, что не всем понятны высказывания представителей местных властей. В связи с этим он призвал чиновников изменить подход к общению с населением и стать более открытыми.

Слюсарь возглавил регион в начала ноября, сменив ранее занимавшего эту должность Василия Голубева.

Ранее на трудность восприятия чиновничьей речи обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иногда граждане «просто расстраиваются», пытаясь понять речь представителей органов власти. Он также выступил за выражение мыслей более доступным способом.