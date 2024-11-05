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08:17, 5 ноября 2024Россия

Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов двух регионов

Путин назначил врио глав Тамбовской и Ростовской областей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Врио главы Ростовской области станет генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он будет находиться на должности до момента избрания главы региона.

Еще одним указом Путина на пост врио губернатора Тамбовской области назначен ветеран специальной военной операции, депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. Он также будет находиться на должности до избрания главы региона.

Ранее о том, что Первышов является одним из кандидатов на должность главы Тамбовской области, рассказали два источника, близких к администрации президента.

4 ноября прежний губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о своей отставке. «Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне», — отметил он.

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