СК сообщил о расследовании уголовных дел в отношении 800 воюющих на стороне ВСУ наемников

СК сообщил об уголовных делах в отношении 800 наемников воюющих на стороне ВСУ

Следователи возбудили уголовные дела в отношении 800 наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На оперативном совещании в Донецке, главе СК доложили о фиксации и расследовании преступлений ВСУ.

Уголовные дела в отношении воюющих на стороне ВСУ иностранцев расследуются с 2014 года. В качестве обвиняемых проходят 800 граждан Грузии, Латвийской, Литовской и Французской республик, США, Республики Молдова и подданный Королевства Швеция. В отношении 70 из них завершено расследование, 30 иностранцам вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что воевавших на стороне Украины грузинских наемников отдали под суд в России.