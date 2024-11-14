Словакия до 2030 года будет получать российское ядерное топливо для АЭС

Dennik N: Словакия до 2030 года будет получать ядерное топливо из России для АЭС

Словакия продлила соглашение на поставку российского ядерного топлива для своих атомных электростанций (АЭС) «Моховце» и «Богунице», возведенных при помощи специалистов СССР и России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

По данным издания, словацкая энергетическая компания Slovenske elektrarne, которая является оператором республиканских АЭС, в 2019 году заключила договор на 2022-2026 годы о поставках ядерного топлива с АО «ТВЭЛ» государственной корпорации «Росатом».

Как отметили журналисты, словацкая сторона воспользовалось предусмотренной соглашением возможностью продлить его действие до 2030 года.

Ранее Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из России для АЭС, если они будут включены в 12-й пакет санкций против России.