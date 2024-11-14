Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 14 ноября 2024Мир

Словакия до 2030 года будет получать российское ядерное топливо для АЭС

Dennik N: Словакия до 2030 года будет получать ядерное топливо из России для АЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия продлила соглашение на поставку российского ядерного топлива для своих атомных электростанций (АЭС) «Моховце» и «Богунице», возведенных при помощи специалистов СССР и России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

По данным издания, словацкая энергетическая компания Slovenske elektrarne, которая является оператором республиканских АЭС, в 2019 году заключила договор на 2022-2026 годы о поставках ядерного топлива с АО «ТВЭЛ» государственной корпорации «Росатом».

Как отметили журналисты, словацкая сторона воспользовалось предусмотренной соглашением возможностью продлить его действие до 2030 года.

Ранее Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из России для АЭС, если они будут включены в 12-й пакет санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Золото резко подешевело после избрания Трампа президентом

      Хуситы использовали десятки ракет и БПЛА для атаки Израиля

      Словакия до 2030 года будет получать российское ядерное топливо для АЭС

      Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине на сумму 4,1 миллиарда евро

      Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

      Врач предупредила о неприятных последствиях резкого отказа от курения

      В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

      Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

      В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше