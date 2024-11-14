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14:42, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Стала известна возможная причина смерти журналиста Зимина

Shot: причиной смерти журналиста Зимина мог стать сердечный приступ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Причиной смерти журналиста и шеф-повара Алексея Зимина мог стать сердечный приступ. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что причиной смерти Зимина мог стать сердечный приступ. По данным издания, журналист скончался в номере отеля в Белграде.

Близкие шеф-повара рассказали, что перед смертью он отмечал выход своей книги «Англомания». Телеведущий прилетел в Сербию из Лондона и в честь этого события приготовил ужин в одном из белградских ресторанов.

Утверждается, что 12 ноября Зимин ушел в свой номер, а на утро следующего дня перестал отвечать на звонки. Когда близкие журналиста начали переживать за него, его друзья зашли в номер и обнаружили тело без признаков жизни.

О том, что Зимин ушел из жизни, стало известно 13 ноября. Ему было 52 года. Уточнялось, перед смертью шеф-повар не болел. Близкие журналиста заявили, что его уход из жизни стал для них полной неожиданностью.

Алексей Зимин родился в Дубне в 1971 году. Он был заместителем главреда журнала «Афиша», главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet, ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он также создал журнал «Афиша Еда».

В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом. Кроме того, в разные годы жизни он выпускал книги, в том числе о кулинарии.

ЖЗЛ
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