Стюардесса сделала фото в мини в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в мини в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру, сидя в турбине самолета. На ней короткое темно-синее платье и жакет. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком и распущенными волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Шикарная», «Вау, такая красивая», «Идеальная», «Такая милая», «Красотка», — написали они.

Ранее другая стюардесса назвала неожиданное самое грязное место в самолетах. Им оказались багажные полки.