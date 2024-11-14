Трамп встретится с первым иностранным лидером после победы на выборах

Clarín: президент Аргентины Милей встретится с Трампом 14 ноября

Президент Аргентины Хавьер Милей 14 ноября встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом, став первым иностранным лидером, которого политик примет после победы на выборах. Об этом сообщает Clarín.

Встреча двух лидеров состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич во Флориде.

Аргентинский президент прибудет туда частным рейсом вместе с сестрой Кариной Милей, которая является генеральным секретарем его администрации. На месте их будет ожидать недавно назначенный на пост министра иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн.

Милей неоднократно восхвалял Трампа, когда последний был еще кандидатом в президенты США. В феврале он пожелал республиканцу победы на выборах и назвал его величайшим президентом.