Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 14 ноября 2024Мир

Трамп встретится с первым иностранным лидером после победы на выборах

Clarín: президент Аргентины Милей встретится с Трампом 14 ноября
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей 14 ноября встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом, став первым иностранным лидером, которого политик примет после победы на выборах. Об этом сообщает Clarín.

Встреча двух лидеров состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич во Флориде.

Аргентинский президент прибудет туда частным рейсом вместе с сестрой Кариной Милей, которая является генеральным секретарем его администрации. На месте их будет ожидать недавно назначенный на пост министра иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн.

Милей неоднократно восхвалял Трампа, когда последний был еще кандидатом в президенты США. В феврале он пожелал республиканцу победы на выборах и назвал его величайшим президентом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      За ранения на СВО теперь будут платить по-новому. Как изменились выплаты?

      В НАТО заявили о возможном пересмотре механизма финансирования

      В Кремле объяснили положения указа Путина о выплатах бойцам СВО

      В Китае обеспечили площадку для запуска Tianzhou-8

      В Кремле объяснили отношение Путина к увеличению поддержки участников СВО

      Назван способ ускорить создание рельефного пресса

      Боксеру сделали стрижку во время боя на ринге

      Захарова сравнила политику США с белкой

      Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом

      На Украине допустили заморозку по линии фронта в обмен на гарантии безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше