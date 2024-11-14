Трампу предрекли мрачную налогово-бюджетную ситуацию

The Daily Caller: Трамп унаследует мрачную налогово-бюджетную ситуацию

Избранный президент США Дональд Трамп унаследует от действующего американского лидера Джо Байдена мрачную налогово-бюджетную ситуацию в стране, пишет портал The Daily Caller.

«Процесс формирования федерального бюджета поломан. Его исправление необходимо для спасения будущего Америки», — отмечают эксперты.

Ситуацию в налогово-бюджетном секторе страны они назвали плачевной. «Президентские выборы позади, и теперь приходит ужасное осознание того, что избранный президент Дональд Трамп унаследует мрачное налогово-бюджетное будущее федерального правительства», — приводит портал заявление специалистов.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США по состоянию на октябрь 2024 года вырос на 287 процентов и составил 257 миллиардов долларов. Отмечается, что в сентябре 2023 года бюджет США получил 75 миллиардов долларов в виде налогов. По итогам прошедшего года дефицит составил 67 миллиардов долларов. При этом Минфин отмечает, что дефицит в 257 миллиардов долларов является завышенным.