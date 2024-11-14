Туристов обвинили в осквернении могил и игре с костями на кладбище в российском регионе

Туристов в Новосибирской области обвинили в осквернении исторического кладбища

Туристов в Новосибирской области обвинили в осквернении могил и игре с костями на историческом кладбище. Об этом пишет Mash Siberia.

По данным источника, кладбище расположено в Ордынском районе российского региона на территории бывшей деревни Милованово. «Она попала в зону затопления, когда создавали Обское водохранилище, — говорится в сообщении. — Кто-то перезахоронил своих родственников, но много могил осталось, и сейчас их подмывает водой».

В районной прокуратуре местных активистов уведомили, что подрядчик должен был разобраться с останками и даже отчитался, что все сделал. При этом по документам кладбище является частью леса, а не населенного пункта. Поэтому неизвестно, кто должен нести за него ответственность.

Ранее двое туристов искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными. Инцидент произошел возле кладбища Сан-Микеле в Венеции, Италия.