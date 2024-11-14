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11:38, 14 ноября 2024Россия

У пострадавшего при обрушении моста в Крыму были повреждены внутренние органы

Пострадавшему при обрушении моста в Крыму провели операцию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пострадавшему при обрушении моста в Крыму провели операцию — у него были повреждены внутренние органы. Об этом каналу РЕН ТВ сообщил заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев.

По словам врача, пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии — у него диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, а также обширное ранение внутренних органов.

После проведения обследования мужчину в экстренном порядке направили в операционную. После операции он находится в реанимационном отделении, также в тяжелом состоянии.

«Долго — часа два — длилась операция, потому что были повреждения внутренних органов в нескольких местах. Прогноз пока не могу сказать — состояние тяжелое, но стабильное», — пояснил Мердымшаев.

Автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился в среду, 13 ноября. В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших.

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