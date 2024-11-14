Тицкий: в Запорожской области Украина вербует несовершеннолетних для диверсий

Силовики на Украине вербуют несовершеннолетних жителей Запрожской области для совершения диверсий на территории региона. Власти всячески оказывают сопротивление этой работе, заявил замгубернатора области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости.

«Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства, общественных деятелей, сотрудников госучреждений», — подчеркнул замглавы региона.

По словам Тицкого, в качесвте пособников украинская сторона выбирает совсем молодых людей с еще неокрепшей психикой. В регионе стремятся исправить ситуацию за счет гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, проведения моложежной политики. Кроме того, на территории области работает антитеррористическая комиссия, она занимается профилактической и разъяснительной работой с населением.

Ранее в Запорожской области местной жительнице дали пять с половиной лет колонии за публичные призывы к террористической деятельности. Она призывала в соцсетях к насильственным действиям в отношении граждан и руководства России.