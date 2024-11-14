Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:16, 14 ноября 2024Бывший СССР

Украину уличили в вербовке несовершеннолетних для диверсий

Тицкий: в Запорожской области Украина вербует несовершеннолетних для диверсий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силовики на Украине вербуют несовершеннолетних жителей Запрожской области для совершения диверсий на территории региона. Власти всячески оказывают сопротивление этой работе, заявил замгубернатора области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости.

«Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства, общественных деятелей, сотрудников госучреждений», — подчеркнул замглавы региона.

По словам Тицкого, в качесвте пособников украинская сторона выбирает совсем молодых людей с еще неокрепшей психикой. В регионе стремятся исправить ситуацию за счет гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, проведения моложежной политики. Кроме того, на территории области работает антитеррористическая комиссия, она занимается профилактической и разъяснительной работой с населением.

Ранее в Запорожской области местной жительнице дали пять с половиной лет колонии за публичные призывы к террористической деятельности. Она призывала в соцсетях к насильственным действиям в отношении граждан и руководства России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Анджей Дуда потерял часть пальца. Президенту Польши потребовалась операция

      Между Крымом и Запорожской приостановили железнодорожные перевозки

      Стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году

      Кандидат Трампа на пост генпрокурора заявлял о невозможности вернуть Крым Украине

      Ответы на школьный тест по математике возмутили пользователей сети

      В США заявили о необходимости приспособиться к непредсказуемости Трампа

      Боррель обратился к странам Евросоюза после победы Трампа на выборах

      Порошенко допустил прекращение западной помощи из-за одного шага Зеленского

      Нобелевский лауреат по экономике предрек хаос в США при Трампе

      Знаменитый музыкант позвал девушек на оргию и получил отказ из-за низкого роста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше