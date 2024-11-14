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13:57, 14 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о подготовке визитов Путина за рубеж

Песков: визиты Путина за рубеж прорабатываются самым тщательным образом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Визиты президента России Владимира Путин за рубеж прорабатываются самым тщательным образом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов это может становиться причиной осуществления контактов на ином уровне», — сказал Песков.

В октябре Путин посетил Туркменистан. В столице страны Ашхабаде он принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В Кремле ранее, высказываясь о безопасности главы государства, заявили, что при оценке мер, принимаемых для обеспечения безопасности президента, принимается во внимание и международная обстановка.

ЖЗЛ
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