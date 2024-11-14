В Кремле высказались о подготовке визитов Путина за рубеж

Песков: визиты Путина за рубеж прорабатываются самым тщательным образом

Визиты президента России Владимира Путин за рубеж прорабатываются самым тщательным образом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов это может становиться причиной осуществления контактов на ином уровне», — сказал Песков.

В октябре Путин посетил Туркменистан. В столице страны Ашхабаде он принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В Кремле ранее, высказываясь о безопасности главы государства, заявили, что при оценке мер, принимаемых для обеспечения безопасности президента, принимается во внимание и международная обстановка.