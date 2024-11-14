В Кремле заявили о личном участии Путина в вопросах по теме Украины

Песков заявил, что Путин лично занимается темой Украины

Президент России Владимир Путин лично занимается темой Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По информации пресс-секретаря главы государства, «спецпосланника по этой теме в Кремле нет».

«Направление это курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция (СВО), он является верховным главнокомандующим», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о возможных планах ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось о намерении переизбранного экс-президента США Дональда Трампа назначить нового спецпосланника Штатов по Украине, которому будет поручено найти решение по урегулированию конфликта.

Общаясь с журналистами на БРИКС, Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира, «обеспечивающего равную безопасность для всех участников этого непростого процесса».