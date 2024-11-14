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13:39, 14 ноября 2024Россия

В Кремле заявили о личном участии Путина в вопросах по теме Украины

Песков заявил, что Путин лично занимается темой Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин лично занимается темой Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По информации пресс-секретаря главы государства, «спецпосланника по этой теме в Кремле нет».

«Направление это курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция (СВО), он является верховным главнокомандующим», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о возможных планах ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось о намерении переизбранного экс-президента США Дональда Трампа назначить нового спецпосланника Штатов по Украине, которому будет поручено найти решение по урегулированию конфликта.

Общаясь с журналистами на БРИКС, Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира, «обеспечивающего равную безопасность для всех участников этого непростого процесса».

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