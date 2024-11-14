В Кремле заявили о личном участии Путина в вопросах по теме Украины

Президент России Владимир Путин лично занимается темой Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По информации пресс-секретаря главы государства, «спецпосланника по этой теме в Кремле нет».
«Направление это курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция (СВО), он является верховным главнокомандующим», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о возможных планах ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.
Ранее сообщалось о намерении переизбранного экс-президента США Дональда Трампа назначить нового спецпосланника Штатов по Украине, которому будет поручено найти решение по урегулированию конфликта.
Общаясь с журналистами на БРИКС, Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира, «обеспечивающего равную безопасность для всех участников этого непростого процесса».