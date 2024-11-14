Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:26, 14 ноября 2024Бывший СССР

В ОП заявили об установлении Российской армией контроля над Новоселидовкой

Рогов: армия России зачистила село Новоселидовка в ДНР и установила знамя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Российская армия зачистила село Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР) и установила там боевое знамя. Об установлении контроля над населенным пунктом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя», — рассказал Рогов.

Он добавил, что также российские военные выбили силы противника из части села Дальнее, расположенного южнее Курахово.

Ранее Рогов сообщил, что Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины, направлявшуюся в Курскую область из Сумской области. По его информации, Вооруженные силы (ВС) России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили более 50 бойцов из 47-й механизированной бригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму обрушился автомобильный мост. Что известно о происшествии?

      В ОП заявили об установлении Российской армией контроля над Новоселидовкой

      Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

      Хлои Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы

      Стало известно о конфликте Маска с властями Италии

      Нобелевский лауреат предупредил о надвигающейся на Аргентину катастрофе

      Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и генпрокурора

      Американского теннисиста оштрафовали на 120 тысяч долларов за оскорбление судьи

      Могильщики нашли более тысячи древних серебряных монет

      На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше