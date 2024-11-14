В ОП заявили об установлении Российской армией контроля над Новоселидовкой

Рогов: армия России зачистила село Новоселидовка в ДНР и установила знамя

Российская армия зачистила село Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР) и установила там боевое знамя. Об установлении контроля над населенным пунктом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя», — рассказал Рогов.

Он добавил, что также российские военные выбили силы противника из части села Дальнее, расположенного южнее Курахово.

Ранее Рогов сообщил, что Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины, направлявшуюся в Курскую область из Сумской области. По его информации, Вооруженные силы (ВС) России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили более 50 бойцов из 47-й механизированной бригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ.