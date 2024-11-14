В Польше назвали поведение властей Украины недостойным по одной причине

Навроцкий: власти Украины ведут себя недостойно в вопросе жертв Волынской резни

Поведение украинских властей, которые блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, является недостойным. Об этом заявил директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, его слова передает Rzeczpospolita.

«Эксгумация жертв Волыни должна быть обязательно разблокирована Украиной. Поведение Киева в данном случае является неприличным и недостойным», — отметил директор института.

Навроцкий подчеркнул, что если Украина хочет быть частью Североатлантического альянса или Европейского союза (ЕС), то она «должна перестать игнорировать проблему геноцида польских граждан». По его мнению, Киев ведет себя в этом вопросе нецивилизованно.

15 октября глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Евросоюз. Также он пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.