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18:09, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре напомнили об учениях для проверки устойчивости Рунета

Роскомнадзор напомнил о ежегодной проверке устойчивости Рунета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

В Роскомнадзоре напомнили о ежегодных учениях, которые проводятся для проверки устойчивости Рунета. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

Роскомнадзор высказался об учениях после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в декабре в отдельных регионах ведомство будет отрабатывать сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета.

В Роскомнадзоре указали, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости рабoты Рунета проводится ежегодно. При этом проверки не затрагивают доступ российских пользователей в интернет, заверили в ведомстве.

«Задaча учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" oбеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в cлучае преднамеренного внешнего вoздействия», — также рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее ведомство анонсировало блокировку 4,5 миллиона сим-карт иностранцев. Такая мера обусловлена тем, что владельцы сим-карт не подтвердили данные о себе.

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