В России призвали заменить маткапитал на МРОТ

Миняйло: вместо маткапитала россиянкам нужно выплачивать МРОТ за каждого ребенка

Вместо материнского капитала государству надо выплачивать россиянкам МРОТ за каждого ребенка. С таким призывом выступил старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло, его слова приводит НСН.

В текущих условиях маткапитал помогает не гражданам, а девелоперам и строителям, поэтому меры поддержки нужно заменить.

«Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата. А мать, нормальная женщина, возобновит наш род», — пояснил Миняйло.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и родителей.

«Расширение использования маткапитала на лечение ребенка и его родителей позволит значительно повысить доступность медуслуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — пояснил депутат.

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин отметил, что маткапитал перестал быть полезным при покупке жилья в России, так как уже не может покрыть даже первоначальный взнос. Это происходит из-за того, что индексация маткапитала отстала от роста цен на жилье на 40 процентов, добавил он.