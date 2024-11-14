В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

ФСИН: на трассе под Новосибирском перевернулся автозак с осужденными, жертв нет

На трассе под Новосибирском произошла авария с автозаком, в котором везли осужденных. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ФСИН России.

ДТП случилось 14 ноября на загородной автодороге. Фургон с заключенными перевернулся рядом с селом Плотниково, пишет НГС.

Информация о состоянии пострадавших уточняется, отметили во ФСИН. Жертв нет. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Противоправных действий среди осужденных не допущено, их увезли на резервном спецтранспорте.

Сведения об аварии ФСИН передаст в правоохранительные органы для дачи оценки действиям водителя и установления виновного в ДТП.

7 ноября сообщалось, что в Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении двух осужденных, не явившихся в участок в исправительном центре.