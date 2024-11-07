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10:06, 7 ноября 2024Силовые структуры

Против двух сбежавших из российского исправительного центра осужденных возбудили дело

В Приамурье возбудили дело против двух сбежавших из ИЦ осужденных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении двух осужденных, сбежавших из исправительного центра (ИЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального УМВД России.

По данным агентства, ЧП произошло 5 ноября. Тогда осужденные, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее во ФСИН сообщили, что информация о побеге двух заключенных из исправительной колонии №2 в Амурской области не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что осужденные не явились в участок, функционирующий как исправительный центр, и были задержаны.

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