Против двух сбежавших из российского исправительного центра осужденных возбудили дело

В Приамурье возбудили дело против двух сбежавших из ИЦ осужденных

В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении двух осужденных, сбежавших из исправительного центра (ИЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального УМВД России.

По данным агентства, ЧП произошло 5 ноября. Тогда осужденные, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее во ФСИН сообщили, что информация о побеге двух заключенных из исправительной колонии №2 в Амурской области не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что осужденные не явились в участок, функционирующий как исправительный центр, и были задержаны.