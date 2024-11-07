ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных из колонии в Амурской области

ФСИН: информация о побеге заключенных в Амурской области не является достоверной

Информация о побеге двух заключенных из исправительной колонии № 2 в Амурской области не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

В ведомстве пояснили, что осужденные не явились в участок, функционирующий как исправительный центр, и были задержаны.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что из ИК-2 в Бурейском районе сбежали двое мужчин. Один из них был осужден по статьям о незаконном проникновении в жилище и угоне автомобиля, другой — за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.