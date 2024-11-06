Стало известно о задержании последнего беглеца из липецкой колонии

«112»: в поселке Песковатский задержали последнего беглеца из липецкой колонии

В поселке Песковатский Липецкой области задержали последнего беглеца из исправительной колонии №2 Тургуна Абдуллаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, заключенный прятался в заброшенном доме. Как стало известно Telegram-каналу Mash, он планировал сбежать в Казахстан, для чего расспрашивал местных жителей, в какой стороне находится граница.

Абдуллаева искали с вертолета и дронов, осматривали территории в районе сел и заброшенные дачи.

26 октября стало известно о побеге шести заключенных, они выбрались на свободу через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось ранее задержать и допросить. По факту побега возбуждено уголовное дело.