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09:44, 14 ноября 2024Мир

Выбор Трампа обрадовал власти одной страны

FT: выбор Трампом своей администрации обрадовал власти Израиля
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Allison Robbert / Reuters

Выбор избранным президентом США Дональдом Трампом своей президентской администрации обрадовал израильских правых, многие из которых входят в нынешние власти страны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Израильские правые думают о переносе дня независимости на 13 ноября [дате многих назначений Трампа]. Они и мечтать не могли о таких назначениях (...) это большое благословение», — приводит издание слова Надава Штраухлера, политического стратега, работавшего с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, особую радость у израильских властей вызвали назначения телеведущего Fox News Пита Хегсета кандидатом на пост министра обороны и Майка Хакаби, будущего посла США. Они известны своей жесткой поддержкой Израиля и позицией на максимальное сдерживание Ирана. Хакаби также призывал Израиль полностью занять Западный берег реки Иордан.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.

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