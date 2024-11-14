Задержание ФСБ жительницы Херсонской области за финансирование ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области, финансировавшей ВСУ

ФСБ показала видео задержания 42-летней жительницы Херсонской области, финансировавшей Вооруженные силы Украины (ВСУ). Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах силовики заходят в дом подозреваемой. Ее отвозят на допрос. Там женщина признается, что шесть раз отправляла деньги своей знакомой, которая собирала средства для украинской армии.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По этой статье ей грозит до 20 лет колонии. По данным правоохранителей, фигурантка в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го переводила деньги на нужды ВСУ для покупки медицинского и военного снаряжения.