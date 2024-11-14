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10:50, 14 ноября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ жительницы Херсонской области за финансирование ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области, финансировавшей ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания 42-летней жительницы Херсонской области, финансировавшей Вооруженные силы Украины (ВСУ). Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах силовики заходят в дом подозреваемой. Ее отвозят на допрос. Там женщина признается, что шесть раз отправляла деньги своей знакомой, которая собирала средства для украинской армии.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По этой статье ей грозит до 20 лет колонии. По данным правоохранителей, фигурантка в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го переводила деньги на нужды ВСУ для покупки медицинского и военного снаряжения.

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