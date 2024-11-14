ФСБ России задержала жительницу Херсонской области за финансирование ВСУ

Финансировавшей ВСУ жительнице Херсонской области грозит до 20 лет колонии

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали 42-летнюю местную жительницу, которая финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По этой статье ей грозит до 20 лет колонии. На допросе женщина призналась, что начала переводить деньги, когда увидела пост знакомой с просьбой поддержать ВСУ. Она арестована.

По данным правоохранителей, фигурантка в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го переводила деньги на нужды ВСУ для покупки медицинского и военного снаряжения.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) следователи предъявили обвинение гражданке Украины, которая перечисляла деньги «Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация) и отряду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).