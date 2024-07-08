В ЛНР осудят украинку за финансирование запрещенных в России террористических организаций

В ЛНР осудят украинку за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

В Луганской народной республике (ЛНР) следователи предъявили обвинение гражданке Украины, которая перечисляла деньги

«Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация) и отряду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Украинка проходит обвиняемой по статьям 205.1 («Финансирование терроризма») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Женщина арестована. Ее дело находится на завершающей стадии расследования.

По версии следствия, с января по апрель обвиняемая не менее десяти раз переводила деньги на банковские карты участникам этих организаций. При этом она знала, что их деятельность запрещена в России и признана террористической и экстремистской.

Ранее в Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к двум годам колонии общего режима за участие в деятельности «Правого сектора».

