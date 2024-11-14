Жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем ягодицы платье

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори прошлась по улице в оголяющем ягодицы платье

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори, прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели супругу музыканта в Лос-Анджелесе в белом мини-платье, оголяющем ее ягодицы. Помимо этого, звезда надела белые кружевные колготки и бежевые туфли на низком каблуке. При этом женщина собрала часть волос, а оставшиеся пряди распустила.

Ранее в ноябре жена Канье Уэста пришла в галерею почти голой. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, супруга музыканта была запечатлена с кружевными накладками на интимных частях тела.