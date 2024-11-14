Женщина сбросила 53 килограмма и рассказала о внутренних изменениях

Женщина из Индии сбросила 53 килограмма за три года. Об этом пишет Hindustan Times.
Основатель консалтинговой компании ByNiggi Никита Пхульвани поделилась историей похудения с подписчиками на своих страничках в соцсетях. В августе 2020 года она приняла решение взяться за фигуру и здоровье. Никита поделилась роликом, где показала себя до и после того, как похудела. По ее словам, первый шаг к снижению веса — это приверженность собственному решению.
Вы способны на гораздо большее, чем вам кажется. Все начинается с верности своим решениям. Верность процессу и себе. Первый шаг — это осознание того, что вы заслуживаете лучшего, что вы можете измениться. Результат этого осознания будет проявляться каждый день. Мне потребовалось 13 месяцев, чтобы сбросить 50 килограммов, но я потратила еще три года на достижение идеального веса в 65 килограммов
Пхульвани призналась, что внешняя трансформация стала толчком к внутренним изменениям. «Я стала тем, кого люблю», — добавила она. Она также рассказала, что, изменив образ жизни, получила много дополнительных плюсов: «С тех пор как я начала свой путь в августе 2020 года, все изменилось. Я почти отказалась от алкоголя, ум стал яснее. Я придерживалась жесткого распорядка дня более десяти месяцев и стала ощущать изобилие и благодарность. Я лучше сплю, у меня прошли хронические болезни, и я уже четыре года тренируюсь четыре-пять раз в неделю».
Ранее сообщалось, что житель Индии нашел оригинальный способ похудеть и сбросил 25 килограммов. Ради этого он, в частности, отказался от просмотра сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту каждую свободную минуту.