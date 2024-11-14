Женщина сбросила 53 килограмма и рассказала о внутренних изменениях

Женщина из Индии похудела на 50 килограммов за 13 месяцев

Женщина из Индии сбросила 53 килограмма за три года. Об этом пишет Hindustan Times.

Основатель консалтинговой компании ByNiggi Никита Пхульвани поделилась историей похудения с подписчиками на своих страничках в соцсетях. В августе 2020 года она приняла решение взяться за фигуру и здоровье. Никита поделилась роликом, где показала себя до и после того, как похудела. По ее словам, первый шаг к снижению веса — это приверженность собственному решению.

Вы способны на гораздо большее, чем вам кажется. Все начинается с верности своим решениям. Верность процессу и себе. Первый шаг — это осознание того, что вы заслуживаете лучшего, что вы можете измениться. Результат этого осознания будет проявляться каждый день. Мне потребовалось 13 месяцев, чтобы сбросить 50 килограммов, но я потратила еще три года на достижение идеального веса в 65 килограммов Никита Пхульвани

Пхульвани призналась, что внешняя трансформация стала толчком к внутренним изменениям. «Я стала тем, кого люблю», — добавила она. Она также рассказала, что, изменив образ жизни, получила много дополнительных плюсов: «С тех пор как я начала свой путь в августе 2020 года, все изменилось. Я почти отказалась от алкоголя, ум стал яснее. Я придерживалась жесткого распорядка дня более десяти месяцев и стала ощущать изобилие и благодарность. Я лучше сплю, у меня прошли хронические болезни, и я уже четыре года тренируюсь четыре-пять раз в неделю».

Ранее сообщалось, что житель Индии нашел оригинальный способ похудеть и сбросил 25 килограммов. Ради этого он, в частности, отказался от просмотра сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту каждую свободную минуту.