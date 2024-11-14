Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 14 ноября 2024Силовые структуры

Злоумышленники использовали сим-карту для подрыва капитана российского флота

Звонок для детонации СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за рубежа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Злоумышленники использовали сим-карту для подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине начальника штаба — заместителя командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) России капитана первого ранга Валерия Транковского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, для подрыва капитана было применено около 100 граммов тротила. Звонок на сим-карту поступил из-за рубежа, чтобы затруднить процесс поиска сообщников.

Подрыв автомобиля Транковского произошел в Севастополе около 10 утра в среду, 13 ноября. Основная версия случившегося — заказная расправа.

Известно, что до ЧП злоумышленники следили за капитаном около семи дней, а затем заложили СВУ под днище машины со стороны водителя. Оно сдетонировало, когда машина двигалась в потоке.

Возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше