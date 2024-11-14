Злоумышленники использовали сим-карту для подрыва капитана российского флота

Звонок для детонации СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за рубежа

Злоумышленники использовали сим-карту для подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине начальника штаба — заместителя командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) России капитана первого ранга Валерия Транковского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, для подрыва капитана было применено около 100 граммов тротила. Звонок на сим-карту поступил из-за рубежа, чтобы затруднить процесс поиска сообщников.

Подрыв автомобиля Транковского произошел в Севастополе около 10 утра в среду, 13 ноября. Основная версия случившегося — заказная расправа.

Известно, что до ЧП злоумышленники следили за капитаном около семи дней, а затем заложили СВУ под днище машины со стороны водителя. Оно сдетонировало, когда машина двигалась в потоке.

Возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.