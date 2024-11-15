Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

АСВ начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии БКФ не позднее 29 ноября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам ООО «Банк корпоративного кредитования» (БКФ), который сегодня, 15 ноября, лишился лицензии на проведение банковских операций, не позднее 29 ноября. Такая дата названа на сайте АСВ.

Банки-агенты отберут на конкурсной основе в срок до 20 ноября 2024 года. Подать заявление на выплату можно будет через них или на портале Госуслуг.

В соответствии с общими правилами клиентам банка возвратят 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.