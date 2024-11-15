Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушную гавань российского города закрыли с 13:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Тем временем Telegram-канал Shot пишет, что, по предварительным данным, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В источнике также говорится, что задержаны минимум десять рейсов: семь на вылет и три на прилет.

UPD: В 15:00 по московском времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани были сняты.

10 ноября ограничения на прием и вылет самолетов вводили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Такие меры были приняты для обеспечения дополнительных мер безопасности.