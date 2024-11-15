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18:51, 15 ноября 2024Культура

Популярный российский актер рассказал о переменах в жизни после встречи с женой

Актер Антон Батырев заявил, что отказался от алкоголя после встречи с женой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Антон Батырев

Антон Батырев. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актер Антон Батырев рассказал, что отказался от алкоголя после встречи с женой Анной Савельевой. Этими подробностями он поделился в беседе с изданием «Страсти».

Артист выразил убеждение, что любовь способна изменить человека. Сам Батырев рассказал, что стал спокойнее, взрослее и отказался от спиртного.

«Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Все ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным», — заявил артист.

Кроме того, Батырев признался, что в их отношениях нет места ревности. Анна, далекая от мира кино, с пониманием относится к профессии супруга.

«Если человек не шизофреник и имеет какие-то чувства, то он не будет ревновать, зная, что постельные сцены — это просто работа. Если партнер относится к тебе по-человечески, тогда все нормально!», — заявил актер.

Антон Батырев — российский актер, наиболее известен по сериалам «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны», «Выжить после», фильму «Дыхание» и другим картинам. Также он исполнил роль в сериале «Овчарка» телеканала «Россия».

В 2020 году Антон Батырев занял первое место в списке самых популярных российских актеров года. Также в пятерку самых популярных актеров тогда вошли Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный и Кирилл Дыцевич.

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