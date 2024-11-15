Артемий Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы

Блогер Лебедев заявил, что употребление мата нужно изучать на уроках литературы

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал изучать особенности употребления нецензурной лексики на уроках литературы. Такое предложение он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал мат богатейшей частью русского языка и заявил, что его нужно развивать и активно использовать в своей речи. При этом блогер подчеркнул, что иногда, слыша, как нецензурную брань употребляют школьники, он неприятно поражается.

«Они разговаривают на мате так, что у меня уши сворачиваются в трубочку. Научитесь разговаривать нормально. Учите мат. Для этого у вас, *** [блин], уроки литературы, *** [блин], есть. Вы должны на этих уроках литературы изучать, как правильно использовать мат, чтобы это было красиво, мелодично и гармонично», — обратился дизайнер с призывом к подросткам.

Ранее Лебедев заявил о желании провести «год русского мата». Он заявил, что одним из праздничных мероприятий мог бы стать запуск тематического поезда в метро.