Болельщики сборных Франции и Израиля подрались на матче Лиги наций

RMC Sport: фанаты сборных Франции и Израиля подрались на матче Лиги наций

Болельщики сборных Франции и Израиля подрались на трибуне во время матча Лиги наций. Об этом сообщает RMC Sport.

Во время исполнения гимна Израиля перед матчем на трибунах начали свистеть. Позднее на трибуне произошло несколько потасовок между фанатами команд. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам.

Встреча группы 2 лиги A прошла в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее на болельщиков тель-авивского «Маккаби» напали в Амстердаме после матча Лиги Европы. По словам фанатов, на них напали люди в масках, некоторые из них держали в руках палестинские флаги и скандировали «Свободу Палестине».