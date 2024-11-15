В России оценили вероятность создания Украиной ядерной бомбы

Физик Ожаровский: всерьез обсуждать создание Украиной ядерной бомбы не стоит

Технически Украина действительно может создать ядерное оружие «путем каких-то усилий, трат денежных средств и времени», поскольку имеет на своей территории необходимые ресурсы, навыки и знания, однако эту перспективу не стоит обсуждать всерьез и пока никаких признаков, что Киев занимается созданием ядерной бомбы, нет, заявил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский в интервью «Ленте.ру».

«МАГАТЭ ведет реестр стран, на территории которых есть исследовательские ядерные реакторы и/или атомные электростанции, — пояснил Ожаровский. — У Украины есть и то, и другое: Советский Союз ее буквально застроил [ядерными энергетическими установками]. Поэтому по классификации МАГАТЭ Украина относится [в этом реестре] к категории пороговых стран».

По словам собеседника «Ленты.ру», Украина располагает отработавшим ядерным топливом атомных электростанций, в котором содержится плутоний — «правда, немного худшего качества». Однако, если речь идет о плутониевой бомбе, то, создавая ее, невозможно обойтись без испытаний и перевозки «огромного количества того самого отработавшего топлива с содержанием плутония». Но никакого доклада МАГАТЭ, в котором бы говорилось, «что по таким-то признакам видна подготовка Украины к созданию ядерного оружия», пока нет, подчеркивает Ожаровский.

Пока не будет заявления МАГАТЭ, планы того или иного государства не стоит обсуждать всерьез. Подытожу: технически создание атомной бомбы Украиной возможно, но никаких признаков, что это не политические заявления, на сегодняшний день нет Андрей Ожаровский инженер-физик

О том, что Украина способна создать ядерную бомбу в случае отказа избранного 47-м президентом США Дональда Трампа в военной помощи, ранее сообщили СМИ со ссылкой на доклад для Минобороны Украины. В нем якобы говорится, что для разработки ядерного оружия Киеву потребуется пять лет. Речь идет об аналоге бомбы «Толстяк», которая была сброшена на Нагасаки в августе 1945-го.