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15:02, 15 ноября 2024Россия

Число пострадавших после употребления плова в Чувашии резко выросло

Число отравившихся после употреблении плова в столовой в Чувашии выросло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

В Чувашии резко выросло число пострадавших после употребления пищи в столовой, где подавали плов и рыбу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

По данным ведомства, в скорую помощь обратились 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних.

«Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра — все они находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — говорится в сообщении.

О массовом отравлении учеников школы и кадетского лицея в Новочебоксарске стало известно ранее 15 ноября. Изначально сообщалось о том, что в больницу обратились 129 человек. У всех диагностировали энтеровирус.

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