Больше сотни детей отравились в российском регионе после употребления плова

В Чувашии отравились 129 детей после употребления плова и рыбного супа

Больше сотни детей отравились в Чувашии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

В больницу обратились 129 учеников школы и кадетского лицея, расположенных в Новочебоксарске. Троих учеников госпитализировали.

У всех детей диагностировали энтеровирус. По данным источника издания, в день отравления школьники и кадеты питались пловом и рыбным супом. Питание в оба учреждения было доставлено одним поставщиком.

Ранее в якутской спортшколе отравились 27 детей. Они жаловались на боль в животе и рвоту. Была начата проверка.