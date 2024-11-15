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14:43, 15 ноября 2024Россия

Больше сотни детей отравились в российском регионе после употребления плова

В Чувашии отравились 129 детей после употребления плова и рыбного супа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Больше сотни детей отравились в Чувашии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

В больницу обратились 129 учеников школы и кадетского лицея, расположенных в Новочебоксарске. Троих учеников госпитализировали.

У всех детей диагностировали энтеровирус. По данным источника издания, в день отравления школьники и кадеты питались пловом и рыбным супом. Питание в оба учреждения было доставлено одним поставщиком.

Ранее в якутской спортшколе отравились 27 детей. Они жаловались на боль в животе и рвоту. Была начата проверка.

ЖЗЛ
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