Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 5 октября 2024Россия

В российской спортивной школе отравились 27 детей

В спортивной школе Якутии отравились 27 детей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В спортивной школе имени И. Г. Игнатьева в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 27 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки региона.

Школьники обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту. Уточняется, что трое пострадавших отказались от госпитализации. В настоящее время на стационарном лечении находятся 24 ребенка. В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается стабильное и удовлетворительное.

По факту произошедшего проводится проверка.

Летом текущего года в Светлогорске Калининградской области дети отравились в лагере. За медицинской помощью обратились более 30 детей с признаками кишечной инфекции. После этого смену закрыли. Следователи заинтересовались инцидентом, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Адам Кадыров стал рекордсменом России. Его признали самым молодым начальником службы безопасности главы региона

      Израильский беспилотник атаковал жилой дом на севере Ливана

      В российской спортивной школе отравились 27 детей

      Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

      В ЛНР рассказали о поведении ВСУ после освобождения Макеевки Россией

      Фигурант дела о сухпайках для Минобороны ранее получил условный срок за растрату

      Депутат Рады обвинил Зеленского в пиаре на неудачах ВСУ

      Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев

      При ударе ВСУ по Воронежской области пострадал мужчина

      Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше