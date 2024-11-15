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10:18, 15 ноября 2024Ценности

Деми Мур отказалась от штанов во время съемки для журнала

Мария Винар

Фото: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур отказалась от штанов во время съемки для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 62-летняя звезда «Субстанции» запечатлена позирующей на улице. Так, она продемонстрировала на камеру стройную фигуру в красном боди с длинными рукавами и черных капроновых колготках. При этом знаменитость надела остроносые туфли и распустила волосы.

Кроме того, Мур поделилась снимком, сделанным для обложки глянцевого издания. На нем она предстала в облегающем и обнажающем плечи платье, оформленном голубыми и синими пайетками.

В сентябре Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры.

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