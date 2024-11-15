Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге два россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом в пятницу, 15 ноября, в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчины 19 и 20 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, надругались над подростком в одной из саун Северной столицы. Один из насильников уже дал признательные показания. Силовики устанавливают обстоятельства и проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

14 ноября сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима пенсионера, который изнасиловал свою 13-летнюю дочь.